ANP Nederlander doodgeschoten op de Filipijnen

MINDANAO - Op het Filipijnse eiland Mindanao is maandagavond een 59-jarige Nederlander doodgeschoten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat over de toedracht van de schietpartij verder nog niets bekend is. De Filipijnse politie zoekt uit wat er precies is gebeurd, aldus een woordvoerster. Zijn familie is inmiddels geïnformeerd.

Door ANP - 11-10-2016, 15:57 (Update 11-10-2016, 15:57)

Het AD schrijft dat lokale media melden dat de man in het bijzijn was van een zeventienjarig meisje dat hij probeerde te verleiden.