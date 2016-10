Veel asielzoekers uit Marokko en Algerije

DEN HAAG - Het percentage asielaanvragen door Marokkanen en Algerijnen is in september flink toegenomen.

Van de eerste asielaanvragen is 16 procent gedaan door Marokkanen en 12 procent door Algerijnen. In augustus was hun aandeel nog respectievelijk 8 procent en 5 procent.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) spreekt dinsdag van een ,,zorgelijke ontwikkeling''. Hij laat weten dat ruim 70 procent van de mensen uit Marokko en Algerije eerder elders in de Europese Unie blijkt te zijn geweest.

,,Deze mensen zullen - zoals de Dublinregels bepalen - teruggestuurd worden naar deze EU-lidstaten. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt deze asielaanvragen met de grootste voorrang'', aldus Dijkhoff

Het totale aantal asielaanvragen is in september met 24 procent toegenomen, van 2505 in augustus naar 3162 in september, blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Overigens is dat altijd nog veel minder dan in september vorig jaar, toen het er 8594 waren.

Van de 3162 aanvragen in september ging het in 1807 gevallen om eerste aanvragen. Verder waren er 1229 aanvragen van nareizende gezinsleden en 129 herhaalde aanvragen.

Staatssecretaris Dijkhoff heeft dinsdag bekendgemaakt dat Algerije op de lijst met veilige landen komt. Dat zijn landen waarvan asielzoekers nauwelijks kans maken op een asielvergunning. Marokko stond al op de lijst.