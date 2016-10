Hennis tegen herinvoering van dienstplicht

DEN HAAG - Jeanine Hennis, minister van Defensie, wil de dienstplicht niet opnieuw invoeren. Het zou niet genoeg opleveren, zo zegt ze in een interview met het AD. Ze reageert hiermee op een vraag over de verkiezingsprogramma's van sommige partijen.

Volgens Hennis is de krijgsmacht na de officiële opschorting van de opkomstplicht in 1997 ingrijpend veranderd. ,,Herinvoeren van de dienstplicht? Het bekt lekker. Maar ik vraag me af wat het oplevert. Activering van de dienstplicht vraagt om een enorme investering. De krijgsmacht is veranderd: vroeger hadden we een kleine beroepskern, met daarnaast een enorm reservoir dienstplichtigen," aldus de minister.

Nederland kent nu een beroepsleger, met een flexibele schil van reservisten. Er zijn taken bijgekomen, aldus Hennis. "De meeste missies voeren we uit in het kader van een stabiele internationale rechtsorde. Met 'even' zes maanden opleiden ben je er niet. En dan nog praktisch: kijk wat er nodig is aan opleidingscapaciteit, legering, voertuigen, eten. Onder de streep pleit er dan weinig voor een activering van de dienstplicht."