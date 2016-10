'Geen sancties om Russische kritiek MH17'

DEN HAAG - Nederland voelt niets voor sancties tegen Rusland wegens de Russische kritiek op het internationale onderzoek naar vlucht MH17. ,,Dat zou alleen maar averechts werken'', aldus premier Mark Rutte woensdag in de Tweede Kamer.

Door ANP - 12-10-2016, 13:38 (Update 12-10-2016, 13:38)

De premier reageerde op een verzoek van oppositiepartijen om meer druk uit te oefenen op de Russen. Zo drong Kamerlid Louis Bontes aan op harde stappen na de ,,moordaanslag'' en de ,,onbeschofte'' Russische kritiek op het onderzoek. Daaruit blijkt dat een Russische raket, afgeschoten vanuit rebellengebied in Oekraïne, MH17 heeft geraakt.

Rutte zei de boosheid van Bontes te delen. Hij wil echter vermijden dat het onderzoek nu al ,,politiek'' wordt. ,,We hebben allemaal maar een doel: in de volgende fase van het onderzoek erin slagen de namen van de daders in beeld te krijgen en veroordeeld te krijgen. Dan pas kun je met de beschuldigende vinger wijzen.''