Aangifte tegen voormalig or-voorzitter politie

DEN HAAG - Korpschef Erik Akerboom heeft aangifte gedaan tegen de voormalig voorzitter van de ondernemingsraad van de politie, Frank Giltay. De baas van de politie deed dit na resultaten van een oriënterend onderzoek. Bij uitgaven van de ondernemingsraad en zijn oud-voorzitter zijn ,,onregelmatigheden geconstateerd in de verantwoording van deze bestedingen'', licht Akerboom toe.

Door ANP - 12-10-2016, 14:43 (Update 12-10-2016, 14:43)

Volgens de politiebaas is naast de oud-voorzitter ook een ondernemer die diensten aan de ondernemingsraad verleende, verdacht in deze zaak. Het oriënterend onderzoek bevindt zich volgens de politie in de afrondende fase.

Het interne onderzoek tegen Giltay is net als een intern onderzoek naar een andere politiemedewerker nog bezig. Deze interne onderzoeken zijn voortgekomen uit het oriënterend onderzoek.