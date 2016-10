Moeder met ontvoerde kinderen in België gepakt

AMSTERDAM - Een vrouw die wordt verdacht van kinderontvoering is in het Belgische Tessenderlo aangehouden. Ze zou haar vier kinderen hebben ontvoerd die onder toezicht stonden van de Jeugdbescherming in Amsterdam. Alle kinderen zijn inmiddels in Nederland naar opvangtehuizen gebracht.

Door ANP - 12-10-2016, 15:17 (Update 12-10-2016, 15:17)

Volgens de politie zetten Belgische motorcollega's de vrouw begin deze maand aan de kant van de weg omdat de twee inzittenden geen gordel droegen. Bij het controleren bleek dat de 39-jarige vrouw en haar 15-jarige dochter internationaal gesignaleerd stonden: de Amsterdamse politie was naar ze op zoek. De Belgen namen contact op met Amsterdam.

In het gezamenlijke onderzoek doken daarna vier adressen in Tessenderlo op waar de andere drie kinderen (twee, vier en zes jaar) misschien waren. In één van de huizen bleken de kinderen inderdaad te zitten. De vrouw wordt woensdag nog uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag moet ze voor de rechter-commissaris verschijnen.