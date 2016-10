Meisje aangerand door jongen met masker

ANP Meisje aangerand door jongen met masker

BREDA - Een zestienjarige meisje uit Breda is zondag in haar woonplaats aangerand door een jongen met een masker met rode wangen. Het was volgens haar een masker uit de film Saw, aldus haar aangifte bij de politie.

Door ANP - 12-10-2016, 15:55 (Update 12-10-2016, 15:55)

Het meisje meldde zich maandag bij de politie en vertelde dat ze twee weken eerder op dezelfde plek onder een viaduct ook al was lastig gevallen door een groepje jongens. De tweede keer was ze zo geschrokken dat ze besloot om aangifte te doen, aldus een politiewoordvoerder woensdag.

Uit de regio Breda zijn nog niet eerder meldingen gekomen over zogenoemde 'horrorclowns' die mensen op de stuipen op het lijf jagen en de lokale politie gelooft dan ook niet in een trend. ,,Het laten schrikken van mensen is ook iets anders dan ze betasten.''