ANP KLM merkt niets van stiptheidsacties

SCHIPHOL - De stiptheidsacties van cabinepersoneel van KLM zorgen woensdag niet voor vertragingen. Dat laat een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij weten.

Door ANP - 12-10-2016, 16:30 (Update 12-10-2016, 16:30)

,,We constateren geen significante vertragingen. Eventuele vertragingen zijn niet herleidbaar tot de acties", zo laat de zegsvrouw weten. ,,Het is ook lastig om te meten, want het personeel is door FNV opgeroepen te werken zoals ze in onze beleving altijd al werken."

Vakbond FNV heeft het cabinepersoneel opgeroepen geen stapje extra te zetten buiten de voorschriften om. In de zomer werden al soortgelijke acties gevoerd. Ook toen was er weinig overlast.

Met de actie verzet de bond zich tegen het besluit van de luchtvaartmaatschappij om vanaf eind deze maand op sommige lange vluchten met een steward of stewardess minder de lucht in te gaan. FNV wil dat KLM die kostenbesparende maatregel van tafel haalt.