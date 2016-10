Horrorclown in Rotterdam opgepakt

ROTTERDAM - In Rotterdam is een horrorclown opgepakt.

Dat meldt Hart van Nederland. Het is niet bekend of de clown mensen daadwerkelijk heeft laten schrikken.

Op meerdere plekken zijn in de afgelopen dagen horrorclowns gesignaleerd. Zo zou iemand in Almere met een mes in de hand achter kinderen aan zitten. Ook in Oss kwam de politie in actie.