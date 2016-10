Ouders willen scholieren zien programmeren

AMSTERDAM - Is het nuttig om kinderen te leren programmeren op school?

Door onze verslaggever - 12-10-2016, 23:30 (Update 12-10-2016, 23:30)

Terwijl morgen in ons land de Codeweek start, waarbij in een wereldrecordpoging 10.000 kinderen tegelijk programmeerles krijgen, blijken veel ouders geen idee te hebben waarvoor deze kennis nodig zou kunnen zijn.

Toch is driekwart van ouders van kinderen die naar de basisschool of het voortgezet onderwijs gaan er wel van overtuigd dat hun kinderen moeten leren programmeren. Bijna een kwart denkt dat het meegenomen is voor een toekomstige baan en een...