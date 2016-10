Afscheid van gedode oorlogsfotograaf Oerlemans

AMSTERDAM - Voor de omgekomen oorlogsfotograaf Jeroen Oerlemans wordt donderdag een afscheidsdienst gehouden in de Zuiderkerk in Amsterdam. Oerlemans werd op 2 oktober door een sluipschutter van terreurbeweging IS doodgeschoten in het Libische Sirte. Hij was 46 jaar oud.

Door ANP - 13-10-2016, 5:01 (Update 13-10-2016, 5:01)

Na de dienst wordt Oerlemans in besloten kring begraven op de Amsterdamse begraafplaats Zorgvlied. Zijn vrouw heeft collega's uit de journalistiek verzocht om alleen als vriend of collega naar de uitvaart te komen. Ze wil niet dat er media-aandacht komt voor het moment waarop hun kinderen van vier, zeven en negen afscheid nemen van hun vader.

De fotograaf werd dodelijk getroffen terwijl hij in Sirte op reportage was met de Belgische journaliste Joanie de Rijke. De Libische stad vormt het strijdtoneel tussen troepen die loyaal zijn aan de regering en IS-strijders. Oerlemans droeg een kogelwerend vest, maar werd in zijn zij geraakt.

In Vught, waar Oerlemans vandaan kwam, wordt ook stilgestaan bij zijn dood. In de lokale bibliotheek worden foto's van hem tentoongesteld.

Justitie onderzoekt de moord.