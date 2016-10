Arriva zet pendelbusjes in op Merwedebrug

GORINCHEM - Busbedrijf Arriva heeft de dienstregeling aangepast voor de buslijnen die worden getroffen door de sluiting van de Merwedebrug. Voor reizigers tussen Sleeuwijk en Gorinchem worden sinds donderdagochtend onder andere kleine pendelbusjes ingezet die wel over de brug op de A27 mogen.

Door ANP - 13-10-2016, 10:13 (Update 13-10-2016, 10:13)

Reizigers die vanuit Brabant met de bus op weg gaan naar Utrecht kunnen in Sleeuwijk overstappen in een pendelbus die via de omleidingsroute via de brug bij Zaltbommel rijdt. Ook op de terugweg kunnen ze gebruik maken van deze pendelbus. Passagiers moeten rekening houden met een langere reistijd. Arriva vraagt begrip voor de overmachtssituatie.

De Merwedebrug bij Gorinchem is sinds dinsdag dicht voor alle voertuigen zwaarder dan 3500 kilo. Door scheurtjes in de brugconstructie vindt Rijkswaterstaat het niet verantwoord om zwaar verkeer te laten passeren.

De provincie heeft nog om een ontheffing gevraagd voor lijnbussen maar Rijkswaterstaat wilde om veiligheidsredenen geen uitzonderingen maken.