Koekje van eigen deeg voor horrorclown Delft

DELFT - Een horrorclown die het in Delft voorzien had op een jongen van veertien is woensdagavond zelf belaagd. De tiener was in de Theresiastraat zijn hond aan het uitlaten toen hij werd lastiggevallen door iemand met een clownsmasker en een rode pruik op. De jongen, die volgens de Delftse politie aan zelfverdedigingssport doet, gaf de clown enkele rake klappen.

Door ANP - 13-10-2016, 12:37 (Update 13-10-2016, 12:37)

Voor zover bekend is het in Nederland voor het eerst dat een horrorclown 'een koekje van eigen deeg' krijgt. Hij ging er vandoor en is niet meer gezien. Vermoedelijk is hij gewond geraakt. Volgens de politie Haaglanden hebben de jongen en zijn moeder nog geen aangifte gedaan.

Het fenomeen horrorclown, ook wel killerclown genoemd, bestaat al een tijdje in de Verenigde Staten, Australië en Groot-Brittannië. De laatste dagen doken op meerdere plaatsen in Nederland horrorclowns op, onder meer in Almere, Oss en Rotterdam. Ze jagen nietsvermoedende voorbijgangers de stuipen op het lijf.

McDonald's haalde woensdag de clown Ronald McDonald weg uit de Nederlandse filialen. Eerder deed de fastfoodketen dat al in de Verenigde Staten. Het bedrijf vindt het vanwege de kwaadaardige soortgenoten nu niet gepast om de clown te laten zien in de filialen.