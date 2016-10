Fotograaf Oerlemans herdacht en begraven

ANP Fotograaf Oerlemans herdacht en begraven

AMSTERDAM - In de Zuiderkerk in Amsterdam is donderdagmiddag de uitvaartdienst gehouden voor Jeroen Oerlemans. De 46-jarige oorlogsfotograaf werd op 2 oktober in Libië doodgeschoten door een sluipschutter van terreurbeweging IS. Oerlemans droeg een kogelwerend vest, maar werd toch in z'n zij dodelijk getroffen.

Door ANP - 13-10-2016, 14:59 (Update 13-10-2016, 14:59)

Bij de dienst waren een paar honderd mensen aanwezig. Zijn vrouw had collega's uit de journalistiek gevraagd als vriend of collega naar de uitvaart te komen. Aan de media was grote terughoudendheid gevraagd.

,,Jeroen wordt door familie, vrienden en bekenden herinnerd als een warme, innemende en betrokken man met een geweldig gevoel voor humor, oog voor detail en een onverdeelde aandacht voor alles waar hij van hield en voor stond'', zei een van de sprekers. Zijn lijfspreuk werd herhaald: alles kan, zolang er maar plezier wordt gemaakt.

,,In de fotojournalistiek had Jeroen zijn roeping gevonden. Met behulp van zijn camera wilde hij de harde realiteit in crisisgebieden aan de rest van de wereld laten zien'', aldus een andere spreker.

Na de dienst, rond 14.30 uur, werd Oerlemans langs een erehaag met witte ballonnen naar zijn laatste rustplaats, op de Amsterdamse begraafplaats Zorgvlied gebracht.