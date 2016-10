Penningmeester steelt ruim tien jaar uit kas dorpshuis Wijk aan Zee

ANP

WIJK AAN ZEE - De penningmeester van stichting Dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee heeft vermoedelijk in negen jaar tijd tienduizenden euro’s gestolen uit de kas. Nadat hij is betrapt, heeft hij beloofd het bedrag terug te betalen.

Door Bart Vuijk - 13-10-2016, 22:04 (Update 13-10-2016, 22:04)

Het dorpshuis annex zalencentrum en gezondheidscentrum in het dorp is zwaar gedupeerd. Voorzitter Vincent Negrijn is er behoorlijk ziek van. Het stichtingsbestuur heeft aangifte gedaan bij de politie, die bezig is met een onderzoek.

De dader heeft volgens Negrijn bekend en zich bereid verklaard...