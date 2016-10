Horrorclowns niet welkom op Halloween in Oss

OSS - Heksen, skeletten en allerlei andere griezelfiguren lopen tijdens de speciale Halloweenweek door het centrum van Oss, maar zogenoemde horrorclowns zijn niet welkom op het evenement. ,,We hebben een familieprogramma met activiteiten als speurtochten en trick-or-treat. Dat wil je niet laten verstoren door zo'n negatieve ontwikkeling'', vertelt een woordvoerder van de stichting die het organiseert.

Normaal gesproken zijn enge clowns vaste prik op Halloween-feestjes. ,,Maar er zijn genoeg andere kostuums'', vindt de zegsman. Hij bevestigt naar aanleiding van een bericht van het Brabants Dagblad dat het besluit is genomen vanwege de berichten over enge clowns die mensen op straat lastiggevallen. Ook in Oss gebeurde dat. Als toch horrorclowns worden gesignaleerd, wordt de politie ingelicht.

De Halloweenweek in de Brabantse stad wordt van 24 tot en met 30 oktober gehouden. Los van de activiteiten voor kinderen dossen winkeliers hun etalages uit in Halloween-stijl. Op straat treden artiesten op in griezelkostuums.