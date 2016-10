Man bestelde livestreams met kindermisbruik

ANP Man bestelde livestreams met kindermisbruik

AMSTERDAM - Een man uit Amstelveen heeft mogelijk livestreams van seksueel misbruik van kinderen op de Filipijnen besteld. Bij zulke streams kan de klant vaak vooraf aangeven wat hij wil zien. Zijn computer is in beslag genomen maar de man is nog niet opgepakt, meldde het Openbaar Ministerie donderdag.

Door ANP - 13-10-2016, 18:19 (Update 13-10-2016, 18:19)

De politie heeft ook het werkadres van de 43-jarige man in Amsterdam doorzocht. De slachtoffertjes zaten op de Filipijnen in het huis van een cyberseksorganisatie. Die misbruikte kinderen op bestelling voor de webcam. Het is niet bekend hoe oud de kinderen waren.

De Amstelvener wordt verdacht van bezit en verspreiding van kinderporno, ontucht met minderjarigen en de aanwezigheid bij seksshows met kinderen.