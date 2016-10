Floortje wint Gouden Televizier-Ring [video]

AMSTERDAM - Floortje naar het einde van de wereld (BNN-VARA) is donderdagavond uitgeroepen tot het beste televisieprogramma van het jaar. Het programma kreeg 64 procent van de stemmen en won de felbegeerde Gouden Televizier-Ring tijdens de 51e editie van het televisiegala in Amsterdam.

Door ANP - 13-10-2016, 22:23 (Update 13-10-2016, 22:57)

Floortje Dessing, het gezicht van het reisprogramma waarin ze naar de meest afgelegen plekken ter wereld reist, gaf de andere genomineerden Geer & Goor: Zoeken een hobby! (RTL 4) en Penoza IV (KRO-NCRV) het nakijken. De uitzinnige presentatrice sprak haar ,,immense en intense dank'' uit aan het publiek. ,,Dit programma wordt gemaakt door een heel klein teampje, we doen dat met hart en ziel.''

Floortje naar het einde van de wereld gaat volgens Dessing over mensen die een keuze maken uit het gewone leven te stappen en er iets moois van te maken.

,,Het is fantastisch dat het publiek kan waarderen dat mensen ook een ander pad kunnen kiezen.'' De presentatrice stond in haar dankwoord ook even stil bij de omgekomen Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans, die vorige week in Libië door een IS-strijder werd doodgeschoten.

Het 18-karaats gouden kunstwerk is ook dit jaar weer een ontwerp van kunstenares Anneke Schat.

