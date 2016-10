PvdA: meer belasting, geen eigen risico

DEN HAAG - De PvdA wil iedereen 1 procent meer belasting laten betalen om het eigen risico in de zorg volledig af te schaffen. Dat komt in het verkiezingsprogramma van de partij te staan. Een woordvoerder van de partij bevestigt berichtgeving hierover in De Telegraaf.

Door ANP - 14-10-2016, 7:49 (Update 14-10-2016, 7:49)

Volgens Henk Nijboer van de verkiezingsprogrammacommissie is dat een ,,eerlijke en solidaire keuze". Mensen met een hoog inkomen dragen zo meer bij dan mensen met een laag inkomen en de zorg blijft toegankelijk en betaalbaar voor iedereen, aldus Nijboer.

Partijleider Diederik Samsom liet vorige maand al weten het eigen risico helemaal te willen afschaffen. Alleen had hij toen nog geen dekking voor het plan. Het verdwijnen van het eigen risico kost 4,5 miljard euro, blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

Meer partijen in de Kamer willen van het eigen risico af. Naast de PvdA zijn dat SP, PVV, 50PLUS en GroenLinks. Andere partijen waaronder het CDA willen het verlagen.