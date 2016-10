Leraren willen meer handen in de klas

DEN HAAG - Leraren willen meer handen in de klas. De werkdruk in het basisonderwijs is voor velen nog steeds te groot. Dat blijkt uit een onderzoek van CNV Onderwijs onder 3817 leraren.

14-10-2016

Leraren maken zich vooral druk over de aandacht die ze aan elk kind kunnen geven. Een leerkracht heeft vaak het gevoel voortdurend tekort te schieten en dat gaat ten koste van het welbevinden van de kinderen en de leraren zelf. Bijna 80 procent vindt de werkdruk onverminderd te hoog.

,,Noodkreten van leraren uit het primair onderwijs die door ons zeer serieus genomen moeten worden. Er moet nu echt iets veranderen. Wij pleiten daarom voor meer geld voor meer handen in de klas'', zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs.

Bijzaak

Er was extra geld gereserveerd voor meer klassenassistenten, maar dat lijkt weinig te hebben veranderd. ,,Wat is er gebeurd met de 50 miljoen euro die hier elk jaar voor zou worden gereserveerd?'', vraagt Schueler zich af. CNV Onderwijs wil dat er meer Onderwijs Ondersteunende Personeelsleden worden aangesteld.

Veel ondervraagden hebben het gevoel dat lesgeven bijzaak is geworden. Ze zijn veel tijd kwijt aan te veel administratie en onnodige taken, zoals schoonmaken omdat de schoonmaakster is wegbezuinigd. Anderen ergeren zich aan de toetscultuur. ,,Alles wordt bedacht vanachter een bureau. Laat Dekker maar eens een weekje alleen voor een groep staan, dan piept hij wel anders'', aldus de leraren.