ANP Nabestaanden Van den Hurk wraken rechter

DEN BOSCH - Nabestaanden van de in 1995 gedode Nicole van den Hurk willen andere rechters. Ze hebben vrijdag gevraagd de rechter te wraken omdat die mogelijk vooringenomen is, liet hun advocaat Richard Korver weten. Wanneer het wrakingsverzoek wordt behandeld is nog niet duidelijk.

Door ANP - 14-10-2016, 12:11 (Update 14-10-2016, 12:12)

Er is al langer onvrede over de houding van de rechtbank naar de familie. De stiefmoeder en stiefdochter kregen bijvoorbeeld niet hetzelfde uitgebreide spreekrecht als bloedverwanten.

Van den Hurk, destijds vijftien jaar, werd in 1995 verkracht en gedood. Tegen verdachte Jos de G. is afgelopen woensdag veertien jaar cel geëist. De uitspraak staat gepland voor uiterlijk 11 november.