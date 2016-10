Politie denkt aan vergissing bij garagemoord

AMSTERDAM - De politie houdt ,,ernstig rekening'' met een vergissing bij de moord op de 31-jarige man in een parkeergarage in Amsterdam vorig week. Dat zei de Amsterdamse korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg vrijdag tegen de zender AT5.

Door ANP - 14-10-2016, 15:32 (Update 14-10-2016, 15:32)

De man werd vorige week zaterdag in de parkeergarage op het Koningin Wilhelminaplein in West doodgeschoten. Zijn 30-jarige vriendin raakte zwaargewond toen de auto waarin ze samen met hun tweejarige dochtertje zaten, onder vuur werd genomen. Het kind bleef lichamelijk ongedeerd.

Het slachtoffer was een bekend gezicht in het Amsterdamse uitgaansleven. Het gezin is niet bekend bij de politie. Media veronderstelden al snel dat sprake was van een 'vergismoord'.

De korpschef sprak op de lokale zender van ,,een zeer heftige zaak''. De politie heeft er vanwege de ernst meer dan veertig mensen op gezet.