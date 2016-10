'Scholen beginnen later om nieuw spoorboekje'

ANP 'Scholen beginnen later om nieuw spoorboekje'

MIDDELBURG - De nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen, die in december ingaat, pakt slecht uit voor scholen in Zeeland. Het eerste lesuur en ook de volgende lessen moeten waarschijnlijk later beginnen omdat de reistijd langer wordt en treinen vaak een kwartier later aankomen dan in het huidige spoorboekje.

Door ANP - 14-10-2016, 19:32 (Update 14-10-2016, 19:32)

Daarvoor waarschuwt gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) van de provincie Zeeland vrijdag op BNR. De aankomst- en vertrektijden van bussen worden aangepast aan de treintijden en veel scholieren komen met het openbaar vervoer. Tussen Vlissingen en Rotterdam bijvoorbeeld wordt de reistijd langer.

Volgens de NS gaat het om de meest ingrijpende wijzigingen in de dienstregeling in bijna tien jaar tijd. Reizigersvereniging Rover wist al dat de dienstregeling flink op de schop gaat en noemt het 'per saldo een verbetering voor de reizigers'. Maar dat de verbinding tussen Zeeland en de Randstad trager wordt, vindt Rover een verslechtering.