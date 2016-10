Ook zaterdagse file voor Merwedebrug

ANP Ook zaterdagse file voor Merwedebrug

GORINCHEM - Ook zaterdagochtend is er file voor de Merwedebrug in de A27. Volgens de verkeersdiensten stond er rond 10.30 uur een paar kilometer, met bijna een half uur vertraging.

Door ANP - 15-10-2016, 10:44 (Update 15-10-2016, 10:44)

Sinds dinsdag is de brug voor vrachtverkeer en bussen in beide richtingen gesloten omdat er haarscheurtjes in de draagconstructie zijn ontdekt. De 55 jaar oude brug is voorlopig dicht voor voertuigen zwaarder dan 3500 kilo. De politie controleert daar streng op en daarom zijn er rijstroken afgesloten. Forenzen, maar ook transportondernemers klagen steen en been.

Omliggende wegen kampen al met al ook met enorme drukte, door omleidingsroutes en sluipverkeer.