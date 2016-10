Drie aanhoudingen na incident in tankshop

APELDOORN - De politie heeft vrijdag een 28-jarige man uit Apeldoorn aangehouden nadat hij een agent had geschopt en vernieling had aangericht in een tankshop. Ook werd een 31-jarige man uit Den Haag en een 28-jarige vrouw uit Apeldoorn meegenomen. Zij waren in gezelschap van de man.

15-10-2016

Agenten controleerden rond 20.00 uur een auto in Apeldoorn. Daarin zaten twee mannen en een vrouw. Een van de passagiers bemoeide zich voortdurend met de controle. Hij schopte op een gegeven moment één van de agenten. Toen die hem daarvoor wilden aanhouden, bleef hij zich verzetten. Uiteindelijk sprong de verdachte weer in de auto en ontkwam hij met de bestuurder.

Even later werd de auto op een parkeerplaats aan de A50 aangetroffen. De twee mannen gingen de shop in. De verdachte gooide spullen uit de winkel naar de agenten en gedroeg zich zeer agressief. Toen meerdere politieagenten bij het tankstation waren aangekomen, konden de twee mannen en de vrouw worden aangehouden.