Dichte mist gevaar voor verkeer in oosten

ZEIST - Dichte mistbanken leveren zaterdagavond verraderlijke situaties op voor het verkeer in het oosten van het land. Weerbureau weeronline.nl meldt dat het zicht op sommige plaatsen in Twente beperkt is tot zo'n honderd meter ver. Verkeersdeelnemers wordt aangeraden zaterdagavond extra voorzichtig te zijn in de Achterhoek en Twente en later in de nacht rekening te houden met dichte mist in Drenthe en Groningen.

Door ANP - 15-10-2016, 21:20 (Update 15-10-2016, 21:20)

Weeronline.nl wijst erop dat de situatie op de weg door de mistbanken ineens kan veranderen van uitstekend naar zeer slecht.

Naar verwachting trekt de mist zondagochtend vrij snel weg en loopt de temperatuur op. In het zuiden kan het kwik lokaal de twintig graden aantikken.