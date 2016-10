Zonnige marathon Amsterdam rustig verlopen

AMSTERDAM - De 41e marathon van Amsterdam is zondag rustig verlopen. Een zonovergoten marathon leverde een parcoursrecord op en verliep zonder noemenswaardige incidenten. ,,Voor ons doen was het een rustige en relaxte marathon", zei koersdirecteur Cees Pronk.

Door ANP - 16-10-2016, 19:08 (Update 16-10-2016, 19:08)

In totaal gingen er ongeveer 37.000 hardlopers van start op diverse afstanden. Bij de marathon over 42,195 kilometer finishten 12.180 lopers. De Ethiopische Meselech Melkamu was de snelste vrouw met 2.23.21. De allersnelste loper was de Keniaan Daniel Wanjiru, met een parcoursrecord van 2.05,20. ,,Wij zijn altijd blij met een parcoursrecord maar wat wereldwijd nog wel unieker is, is dat vier lopers onder de 2.06 zijn gebleven", jubelde Pronk.

De Amsterdamse marathon verliep onder zonnige omstandigheden en een aangename temperatuur. Dat stemde de marathondirecteur erg tevreden. ,,Het waren schitterende weersomstandigheden en alles is perfect verlopen voor ons."