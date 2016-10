COC: Doe aangifte wegens 'anti-homo-folder'

ANP COC: Doe aangifte wegens 'anti-homo-folder'

AMSTERDAM - Belangenorganisatie COC die opkomt voor homoseksuelen roept mensen in Amsterdam-West op aangifte te doen als ze een flyer met anti-homoteksten in de bus hebben gekregen. COC-voorzitter Tanja Ineke spreekt van ,,walgelijke onwaarheden'', die in de de folder staan en vraagt ontvangers zich te melden via info@cocamsterdam.

Door ANP - 17-10-2016, 6:52 (Update 17-10-2016, 7:09)

Bewoners in Amsterdam-West kregen dit weekeinde dergelijke flyers in de bus. Zondagavond hadden al twintig mensen hebben aangifte gedaan. Het COC wil de teksten analyseren en op die manier proberen te achterhalen wie de flyers heeft verspreid.

Ook Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch riep via Twitter op aangifte te doen.

Verboden

In de folders staat volgens het COC onder meer dat 29 procent van de kinderen die opgroeien bij homoseksuele ouders seksueel zou worden misbruikt. Moslims, joden en christenen zouden zich volgens de auteurs van het pamflet tegen homo’s moeten verenigen.

In het pamflet worden teksten uit de Bijbel, de Thora en de Koran geciteerd met daarboven de tekst: ,,Volgens het jodendom, christendom en de islam is homoseksualiteit verboden."