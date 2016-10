Monasch wil uitleg over privileges rivalen

ANP Monasch wil uitleg over privileges rivalen

DEN HAAG - Kandidaat-lijsttrekker Jacques Monasch van de PvdA wil weten of het partijbestuur inderdaad geheime afspraken heeft gemaakt met zijn rivalen Diederik Samsom en Lodewijk Asscher. Hij heeft opheldering gevraagd aan voorzitter Hans Spekman.

Door ANP - 17-10-2016, 8:34 (Update 17-10-2016, 8:34)

Het AD berichtte maandag dat het partijbestuur de lijsttrekkersverkiezing al helemaal had uitgedacht toen Samsom nog de enige was die zich voor het lijsttrekkerschap had gemeld. Lodewijk Asscher zou bezwaar hebben aangetekend tegen het feit dat bijvoorbeeld de hoeveelheid en vorm van de verkiezingsdebatten al vaststonden. Hij vroeg en kreeg invloed op het verkiezingsproces, schrijft het AD in een reconstructie.

Monasch heeft zich opgeworpen als een alternatief voor de gevestigde orde in de PvdA. Hij klaagde bij de start van zijn campagne al dat de verkiezing was voorgekookt voor Samsom en Asscher.