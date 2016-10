Overal weer dubbelspoor op Betuweroute

UTRECHT - Het goederenvervoer per trein tussen Rotterdam en Duitsland kan op de hele Betuweroute weer gebruik maken van twee sporen. Dat kon een tijd niet omdat er in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland aan het spoor werd gewerkt. Treinen konden maar over een spoor. Goederentreinen moesten omrijden via de zogeheten Brabant- en Bentheimroute.

17-10-2016

Een van de belangrijkste werkzaamheden was het aanpassen van de stroomvoorziening bij grensovergang Zevenaar. Treinen hoeven nu nog maar een in plaats van twee keer van stroomvoorziening te wisselen. Dat betekent een flinke verbetering van de doorstroming, meldt spoorbeheerder ProRail.

Op de Brabantroute reden per dag ongeveer dertig treinen extra en over de Bentheimroute ging het om circa tien extra treinen. Via de Brabantroute rijden treinen van Kijfhoek via Breda, Tilburg, Eindhoven naar Venlo. De Bentheimroute gaat door het oosten van het land naar de grensovergang bij Oldenzaal.