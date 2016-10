OM gestraft voor gebrekkige administratie

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) is flink op de vingers getikt voor het niet juist bijhouden van wat het wanneer en waar in beslag heeft laten nemen bij twee coffeeshops in Amsterdam. Daardoor hoeven de veroordeelde eigenaren geen miljoen euro aan criminele verdiensten terug te betalen.

Door ANP - 17-10-2016, 15:33 (Update 17-10-2016, 15:33)

Het gerechtshof in Amsterdam verklaarde het OM maandag niet-ontvankelijk in de zogenoemde ontnemingsvordering tegen de twee coffeeshophouders. De rechtbank oordeelde in 2013 dat zij in totaal een miljoen euro moesten terugbetalen, maar omdat er geen correcte administratie is aangelegd van de in beslag genomen boekhouding is volgens het hof niet te bewijzen hoeveel de mannen precies verdienden met hun verboden handel in softdrugs.