Man om het leven gebracht in Dordrecht

DORDRECHT - In een kelderbox in de Suikerstraat in Dordrecht is maandagmiddag een 71-jarige dode man gevonden. Hij is door messteken om het leven gekomen. Kort nadat het slachtoffer was gevonden, werd een 43-jarige verdachte aangehouden. Beiden komen uit Dordrecht, meldt de politie.

Door ANP - 17-10-2016, 18:20 (Update 17-10-2016, 18:20)

Het huis van de verdachte en de kelderbox zijn onderzocht.