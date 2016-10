Aangifte van vernieling regenboogzebrapad

LEIDEN - De gemeente Leiden heeft maandag aangifte gedaan van de vernieling van een regenboogzebrapad in de stad. Het bontgekleurde zebrapad werd in de nacht van zondag op maandag door een groep mannen 'overgeschilderd'.

Door ANP - 17-10-2016, 21:30 (Update 17-10-2016, 21:30)

Een barman van een café dat dicht bij het zebrapad ligt filmde de actie en plaatste de beelden online. Niet alleen is te zien hoe het zebrapad wordt vernield, ook is vastgelegd hoe een van de mannen met ontbloot bovenlijf de Hitlergroet brengt. Maandag is aan het eind van de middag door gemeente aangifte gedaan, laat een woordvoerder weten. Op een foto die wethouder Roos van Gelderen van de sleutelstad op Twitter heeft geplaatst, is te zien dat het zebrapad inmiddels weer schoongemaakt is.