Hulp niet klaar voor Mosul

AP Kurdish Peshmerga fighters stand on top of a military vehicle as they advance towards villages surrounding Mosul, in Khazer, about 30 kilometers (19 miles) east of Mosul, Iraq, Monday, Oct. 17, 2016. The Iraqi military and the country's Kurdish forces say they launched operations to the south and east of militant-held Mosul early Monday morning. (AP Photo/Bram Janssen) ORG XMIT: XBJ105 Bekijk Fotoserie

Apocalyptisch. Zo mag je het toch wel noemen als één miljoen mensen in korte tijd Mosul ontvlucht, de tweede stad van Irak. En die kans is reëel nu het offensief om de Islamitische Staat te verdrijven is begonnen.

Door Tineke Ceelen - 18-10-2016, 1:17 (Update 18-10-2016, 1:17)

In een gunstig scenario wordt met een snelle genadeklap afgerekend met de extremisten. Meer waarschijnlijk gaat de herovering van Mosul, dat in 2014 in handen viel van IS, vele weken duren, en mogelijk zelfs maanden. Als Mosul net als het veel kleinere Fallujah straat...