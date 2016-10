Nederlandse docu openingsfilm IDFA

AMSTERDAM - De documentaire Stranger in Paradise van de Nederlandse regisseur Guido Hendrikx is volgende maand de openingsfilm van festival IDFA in Amsterdam. De film gaat over Europa en vluchtelingen en wordt door de organisatie omschreven als een film ,,op de grens van documentaire en fictie''.

Door ANP - 18-10-2016, 10:26 (Update 18-10-2016, 10:26)

In de film wordt Europa belichaamd door een acteur, die in een klaslokaal op Sicilië in gesprek gaat met groepen asielzoekers. De acteur vertegenwoordigt afwisselende de publieke opinie in Europa over vluchtelingen en een Europese wethouder. ,,IDFA heeft een reputatie hoog te houden wat betreft sterke, actuele, controversiële openingsfilms'', zegt IDFA-directeur Ally Derks. ,,Films die aanleiding geven tot discussie - over zowel vorm als inhoud - gemaakt door jonge talentvolle makers. Stranger in Paradise houdt ons een spiegel voor met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek.''

IDFA opent dit jaar voor het eerst in Koninklijk Theater Carré. Het festival duurt van 16 tot en met 27 november. In die periode worden bijna driehonderd documentaires vertoond, waarvan 44 van Nederlandse makelij.