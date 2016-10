Muziek op instrumenten van ijs

ROTTERDAM/EINDHOVEN - De Noor Terje Isungset geeft op 28 oktober in de Doelen in Rotterdam en 29 oktober in Muziekgebouw Eindhoven een concert op instrumenten van ijs. Hij doet dat volgens de Doelen al jaren en gebruikt eeuwenoud ijs, van verschillende herkomst.

Door ANP - 18-10-2016, 11:40 (Update 18-10-2016, 11:40)

Hij wint ijs in Canada, Rusland, Noorwegen en de Noordpool. Het komt van meren, van gletschers en hij gebruikt pakijs. Thuis in Noorwegen maakt hij er instrumenten van: xylofoons, trommels en hoorns. Hij komt nu met koelwagens naar Nederland, waar de Doelen volgens eigen zeggen op hem wacht met speciale ijsboxen. De concertzaal is al gewaarschuwd dat de belichting niet te fel mag zijn, want dan smelten de instrumenten.

In 2001 nam Isungset al zijn eerste ijsmuziek-cd op.