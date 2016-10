Aruba slikt nieuwe gouverneur

ANP Aruba slikt nieuwe gouverneur

DEN HAAG - De Arubaanse regering legt zich neer bij de benoeming van Alfonso Boekhoudt tot gouverneur van het Caribische eiland. Dat zijn de Arubaanse premier Mike Eman en minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) dinsdag overeengekomen. Plasterk gaf op zijn beurt toe dat de manier waarop Boekhoudt is aangesteld geen schoonheidsprijs verdient.

Door ANP - 18-10-2016, 12:26 (Update 18-10-2016, 12:40)

Eman was spoorslags naar Den Haag gereisd om zijn beklag te doen over de benoeming van Boekhoudt. Hij had liever een ander gezien en was al helemaal niet tevreden over het volgens hem eigenmachtige optreden van de Nederlandse regering. Die zou de ongeschreven regel hebben geschonden dat Aruba zelf kandidaten voor het gouverneurschap voordraagt.

De kou is volgens Plasterk en Eman uit de lucht. Aruba accepteert de nieuwe gouverneur ,,in het belang van de relaties binnen het Koninkrijk''. De beide bewindslieden hebben zich voorgenomen de komende tijd beter te gaan samenwerken.

Zelfstandig land

De gouverneur van Aruba, een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, is de vertegenwoordiger van het Nederlandse staatshoofd op het eiland. Hij vertegenwoordigt de belangen van het Koninkrijk en hij staat aan het hoofd van de Arubaanse regering.

Eman had zijn minister van Financiën voorgedragen voor de gouverneursvacature. Den Haag zag daar echter niets in.