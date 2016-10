FNV: acties bij brandweer opgeschort

DEN HAAG - De acties bij de brandweer worden de komende drie weken opgeschort om de cao-onderhandelingen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten meer kans van slagen te geven. Dat heeft vakbond FNV dinsdag laten weten.

Door ANP - 18-10-2016, 13:08 (Update 18-10-2016, 13:08)

De brandweerlieden voeren al ruim drie maanden actie om hun eisen in de cao-onderhandelingen kracht bij te zetten. Onder meer het plan van de gemeenten om de pensioenleeftijd te verhogen naar zestig jaar is tegen het zere been van de brandweerlieden. Daar lijkt nu overeenstemming over bereikt. ,,Inmiddels hebben we de eerste belangrijke stappen gezet en zijn we het er over eens dat de uittreedleeftijd van 59 jaar behouden blijft'', aldus Bert de Haas van FNV.

Nog niet over alles zijn de partijen het eens. Mochten de onderhandelingen opnieuw mislopen, dan gaan de brandweerlieden opnieuw actievoeren, zegt de FNV.