OM wil forse straf in slavernijzaak

ALMELO - Het Openbaar Ministerie wil een jarenlange celstraf eisen tegen een stel uit Tubbergen dat een zwakbegaafde man als slaaf gevangen hield. Dat bleek dinsdag tijdens een pro-formazitting in deze strafzaak in Almelo.

Door ANP - 18-10-2016, 15:42 (Update 18-10-2016, 15:42)

Het slachtoffer maakte volgens het OM werkdagen van 17 uur, zeven dagen in de week. Tegen amper meer dan kost en inwoning verrichtte hij klussen voor bedrijven van de verdachte of medeverdachte. 's Nachts zat hij opgesloten in een caravan of schuur. De officier van justitie omschreef het als ,,een hok zonder sanitaire voorzieningen met het slot erop''. Ze verzekerde dat de strafeis zeker boven de twee jaar cel zal liggen. De 58-jarige Arend B. en de 45-jarige Maria K., die huilend in de rechtszaal zaten, blijven voorlopig vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot het voorlopig vrijlaten van het duo van de hand.

Het vermeende slachtoffer, die zelf naar de politie stapte, wordt vanwege een laag IQ, een verleden als drugsverslaafde en met forse schulden omschreven als 'bijzonder kwetsbaar'. De man leefde op straat voordat het stel hem leerde kennen. Hij zou van zijn 22e tot zijn 30e verjaardag door het stel in Tubbergen zijn misbruikt, bedreigd en uitgebuit.

De zaak gaat op 6 januari verder.