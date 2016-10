Enorme schade door windhoos over Winkel

WINKEL - Een windhoos heeft forse schade veroorzaakt in verschillende straten in en rond Winkel. Daken zijn van huizen gewaaid, een kassencomplex is voor zeker een derde vernietigd, bomen zijn tegen de grond gesmakt, auto's (zwaar) beschadigd. Het natuurgeweld trof het dorp rond half vier dinsdagmiddag.

Door Mike Deutekom - 18-10-2016, 16:21 (Update 18-10-2016, 17:57)

De Windhoos heeft onder meer de Dorpsstraat, Trambaan, Scheidersweg, Koomenstraat en de Dekkerstraat geraakt. Tot zover zijn er geen gewonden gemeld, wel is de schade enorm.

De windhoos heeft ook voor schade gezorgd in Zaandam.

