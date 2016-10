Fabre herschept verloren olifant van Bosch

ANP Fabre herschept verloren olifant van Bosch

DEN BOSCH - De Belgische kunstenaar Jan Fabre heeft een eigentijdse versie gemaakt van een verloren gegaan wandtapijt naar een werk van Jeroen Bosch. De tapisserie zal te zien zijn op de tentoonstelling 'In de ban van Bosch: Pieter Bruegel, Thé Tjong-Khing, Jan Fabre en Gurt Swanenberg'. Die begint op 29 oktober in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch.

18-10-2016

Het tapijt van 3 x 3,77 meter is een moderne interpretatie van het wandtapijt De Olifant. Medio zestiende eeuw werd in Brussel een serie van vijf wandtapijten vervaardigd naar schilderijen van de meester. Vier zijn er in Spanje. Het vijfde, De Olifant, is weg, net als het oorspronkelijke schilderij. Maar het tafereel is nog wel bekend door prenten en het schilderij van een navolger.

Den Bosch memoreert in 2016 het vijfhonderdste sterfjaar van haar beroemdste zoon, Jeroen Bosch.