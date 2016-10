Hagenaar in voet geschoten bij aanhouding

DEN HAAG - Een 22-jarige Hagenaar is dinsdag in zijn voet geschoten toen hij probeerde te ontkomen aan zijn aanhouding. De man is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en is vervolgens vastgezet.

Door ANP - 18-10-2016, 17:23 (Update 18-10-2016, 17:23)

De politie wilde de man thuis aanhouden, maar hij ontsnapte via het balkon. Vervolgens probeerde hij in zijn auto te stappen. Op dat moment trok een agent zijn wapen en werd de verdachte in een voet geschoten.

De Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij. Dat is gebruikelijk als de politie het vuur opent.