Windhoos richt ravage aan op verschillende plekken in Noord-Holland [video]

ZAANDAM - Een windhoos heeft op verschillende plekken in Noord-Holland schade aangericht. In onder meer Winkel, Nieuwe Niedorp en Zaandam sneuvelden er ruiten, daken en bomen.

In Landsmeer is de Twiskemolen aan de Westplas in zwaar beschadigd geraakt. De bovenkant van de molen is ingestort. De felle wind zorgde er in Zaandam ook voor dat de bomen uit de grond werden getrokken.

In Winkel zijn daken van huizen gewaaid, een kassencomplex is voor zeker een derde vernield en auto’s zijn zwaar beschadigd geraakt. Er zijn tot zover bekend geen gewonden, maar de schade is groot.

Ook in Nieuwe Niedorp liet de windhoos schade achter. Pannen zijn van de daken gevallen, bomen zijn omgewaaid en een aantal ruiten van kassen zijn vernield.