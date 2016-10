Nederlands-Vlaams getinte Buchmesse geopend

FRANKFURT - In Frankfurt is dinsdag de Buchmesse geopend. Nederland en Vlaanderen zijn samen eregast van de internationale boekenbeurs. De Buchmesse geeft de Nederlandse literatuur een enorme boost en kan een doorbraak betekenen voor de nieuwe generatie Nederlandse schrijvers, denkt cultuurminister Jet Bussemaker.

,,Het is de grootste boekenbeurs van de wereld. Het is mondiaal dé plek waar auteurs en uitgevers en vertalers bij elkaar komen, waar je over de grenzen van je eigen land kan springen'', aldus de bewindsvrouw.

Ze was ook één van de sprekers tijdens de opening dinsdagavond. In plaats van onze cultuur te stellen tegenover die van anderen, moeten we met elkaar op zoek naar de universele waarden, zei ze daar. Kunstenaars en dus schrijvers kunnen er een grote rol in spelen.

Emancipatie en integratie

Onder auteurs zijn ook mensen met wortels van buiten Europa, aldus Bussemaker. ,,Zij laten zien hoe je als kind van ouders met een andere cultuur je weg vindt in Europa. Hun boeken kunnen een rol spelen in processen als emancipatie en integratie. En tegelijk hebben zij ons nieuwe inzichten te bieden.''

De grenzen tussen lezer en schrijver vervagen door sociale media, aldus de bewindsvrouw verder. Auteurs treden ook op bij festivals en experimenteren met designers, muzikanten, gamers en filmmakers. ,,Het zijn nieuwe wegen die ook een uitdaging zijn voor de bestaande relaties tussen auteur, uitgever, boekwinkel en bibliotheek en die dus eisen stellen aan onze creativiteit als het gaat om auteursrechten. Want ook wie geen verhaal schrijft, maar content maakt, heeft recht op een faire vergoeding.''

Koning Willem-Alexander was met zijn Belgische collega Filip naar Frankfurt afgereisd voor de opening het Nederlands-Vlaams paviljoen op de Frankfurter Buchmesse. De beurs duurt tot en met zondag.