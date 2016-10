Drie winnaars zijn nieuwe Nationale Iconen

ANP Drie winnaars zijn nieuwe Nationale Iconen

DEN HAAG - Drie initiatieven zijn dinsdag uitgeroepen tot Nationale Iconen. Het gaat om ,,baanbrekende'' vernieuwingen die kunnen helpen bij het oplossen van problemen bij de energie-, voedsel- en watervoorziening.

Door ANP - 18-10-2016, 19:50 (Update 18-10-2016, 19:50)

REDstack (Sneek) wil energie opwekken uit het verschil in het zoutgehalte van zout en zoet water. Het concept wordt al toegepast in de Afsluitdijk. Groasis uit Steenbergen heeft een papieren doos waarmee bomen in droge gebieden met 90 procent minder water kunnen. ASML (Veldhoven) werkt aan de productie van radio-isotopen (voor onderzoek) zonder dat er nucleair afval ontstaat.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken maakte de winnaars bekend in het programma De Wereld Draait Door. Bewindslieden uit het kabinet gaan als ambassadeurs de projecten ondersteunen. Dat biedt toegang tot een groot netwerk in binnen- en buitenland.