27 tips in cold case zaak Jolanda Meijer

GRONINGEN - Bij de politie zijn dinsdagavond 27 tips binnengekomen na de uitzending van Opsporing Verzocht over de in 1998 verdwenen Jolanda Meijer. Sindsdien is er niets meer van de prostituee en moeder van twee kinderen vernomen. Via Twitter bedankt de Groningse politie de tipgevers.

Door ANP - 18-10-2016, 22:47 (Update 18-10-2016, 22:47)

Sinds haar verdwijning eind jaren 90 is er op meerdere plaatsen in Groningen gegraven in de zoektocht naar de destijds 34-jarige vrouw. Ook werd er een beloning van 25.000 gulden (ruim 11.000 euro) uitgeloofd voor de gouden tip, maar zonder resultaat. De politie hoopt dat er zich door de uitzending van Opsporing Verzocht alsnog getuigen melden.