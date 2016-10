Hof buigt zich over gifmoord op Marian Heij

ARNHEM - Is boekhandelaar Marian Heij in 2012 vergiftigd door haar eigen man? Of hoe kwam ze anders om het leven, maar hoe dan? Haar man werd in 2013 veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf, maar ging in hoger beroep. Het hof in Arnhem behandelt de zaak woensdag en krijgt dan ook de uitslag van een nieuw onderzoek naar het gif natriumazide dat Heij in haar lichaam had.

Door ANP - 19-10-2016, 4:40 (Update 19-10-2016, 4:40)

De Wageninger Nasr S. ontkent iets met de moord op zijn destijds 60-jarige vrouw te maken te hebben. De rechtbank in Arnhem vond wel bewezen dat hij tot twee keer toe het giftige natriumazide regelde via zijn vriendin, een analiste uit het UMC Nijmegen, om muizen te bestrijden in Marokko. Dit spul mengde hij echter door het eten en drinken van zijn vrouw.

Vanaf oktober 2011 werd zij daar vreselijk ziek van. Vanaf mei kreeg ze nieuwe doses toegediend, die haar fataal werden.

De rechtbank noemde het ,,een gruwelijke en meedogenloze moord, die op bijna martelende manier is voltrokken''.