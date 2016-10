Paul Tang geen kandidaat-lijsttrekker PvdA

DEN HAAG - Europarlementariër Paul Tang van de PvdA doet niet mee aan de strijd om het lijsttrekkerschap van zijn partij. Dat heeft hij woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 19-10-2016, 7:44 (Update 19-10-2016, 7:44)

De leider van de PvdA in het Europees Parlement had eerder laten weten dat hij overwoog zich kandidaat te stellen. Inmiddels zijn er met Diederik Samsom, Lodewijk Asscher en Jacques Monasch drie kandidaat-lijsttrekkers voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Tang: ,,De afgelopen weken hebben mij de overtuiging gegeven, dat mijn partij weer een herkenbare linkse koers zal varen, met ruimte voor dwarse idealen en in felle strijd tegen de 'ieder voor zich'-mentaliteit.''

Tang zei eerder te vrezen dat het ,,linkse geluid" van de partij onvoldoende gehoord zal worden als het zou uitdraaien op een tweestrijd tussen Samsom en Asscher.