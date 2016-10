App vervangt 'Ik kies bewust'-vinkje

ANP App vervangt 'Ik kies bewust'-vinkje

DEN HAAG - Het 'Ik kies bewust'-vinkje op voedingsmiddelen in de supermarkt wordt vervangen door een app. Dat heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) besloten.

Door ANP - 19-10-2016, 8:42 (Update 19-10-2016, 8:44)

De minister laat woensdag weten dat zij een app laat ontwikkelen die informatie levert over samenstelling en voedingswaarde. Dat moet mensen helpen zelf een gezonde keuze te maken. Wat voor de een namelijk gezond is, kan voor de ander ongezond zijn, bijvoorbeeld vanwege een allergie, aldus Schippers.

Volgens haar zijn dat soort verschillen tussen mensen niet te vatten met één standaardlogo. Schippers laat nog wel onderzoeken of het bekende logo misschien nog iets toevoegt naast de app.

Zout

Onder meer de Consumentenbond heeft bezwaar tegen het Vinkje. Een van de problemen is volgens de Consumentenbond dat voedingsbedrijven tegen betaling het logo op hun product krijgen. Een ander probleem is dat producten met veel zout, suiker of verzadigd vet het logo kunnen krijgen.

Er zijn twee verschillende Vinkjes in omloop: een blauw Vinkje in een groene cirkel staat voor ,,een gezondere keuze'' bij gezondere basisproducten en een blauw Vinkje in een blauwe cirkel staat voor ,,een bewuste keuze'' bij producten die toch al niet zo gezond zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om snacks met minder calorieën of frisdranken met minder suiker.

Het Vinkje is een initiatief van grote Nederlandse voedingsmiddelenconcerns.