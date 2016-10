Kilometerstanden delen met België tegen fraude

DEN HAAG - Nederland en België gaan gegevens over kilometerstanden van auto's uitwisselen om fraude met terugdraaien van tellers tegen te gaan. Dat heeft minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 19-10-2016, 10:57 (Update 19-10-2016, 10:57)

Uit een steekproef is gebleken dat van 20 procent van de voertuigen die Nederland uitvoert naar België de teller met gemiddeld 110.000 kilometer is teruggedraaid. Bij 5 procent van de voertuigen die Nederland invoert uit België is de teller met gemiddeld 45.000 kilometer teruggedraaid.

Een proef met de uitwisseling begint in november. Het moet de fraude eenvoudiger aan het licht brengen. Dat zal gebeuren door bij de import van een auto de reeksen van opgenomen standen op te vragen en te vergelijken met de tellerstand in die auto. In de loop van volgend jaar wordt gekeken of de proef succes heeft.

Schultz wil de fraude aanpakken omdat die forse schade tot gevolg heeft. Bovendien werkt het oneerlijke concurrentie tussen autohandelaren in de hand en kan het slecht zijn voor de veiligheid.